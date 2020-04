Albertini: "Mi rivedo in Kroos. Sorpreso dalla crescita di Locatelli e da Sensi"

Nel corso di un'intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha raccontato: "De Bruyne è bravissimo. Completo, tecnico e potente. Io mi rivedo in Kroos che è l’evoluzione del mio tipo di gioco. In Italia, mi ha sorpreso la crescita di Locatelli che è stato bravo a evolversi dalla sua impostazione iniziale di centrale. È diventato un tuttocampista moderno di grande rendimento. Mi ha sorpreso anche Sensi. Non pensavo che potesse fare così bene al primo anno di Inter. Abbiamo tanti bravi centrocampisti, anche giovani. E la Nazionale lo dimostra".