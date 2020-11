Albertini: "Milan, è l'anno buono per puntare allo scudetto. Mi rivedo in Tonali"

Demetrio Albertini, storico ex centrocampista del Milan, ha parlato a Tuttosport dei rossoneri: "Tonali deve scrivere la propria storia con personalità. La sua timidezza deve essere messa da parte per diventare parte integrante di questo Milan. Per certe caratteristiche mi somiglia, la società prendendolo ha fatto un grande colpo". Poi sulla corsa scudetto: "Sulla carta non è la squadra più forte ma non lo eravamo neanche noi nel '99 ma a primavera eravamo in corsa ed è andata bene. I giocatori devono essere consapevoli che può essere l'anno giusto. Puntare al massimo è stato uno degli insegnamenti di Berlusconi. Un insegnamento che va trasferito anche a questi ragazzi".