Albertini: "Pirlo ha poca esperienza ma la società lo supporterà. Sassuolo da Champions"

vedi letture

A La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ha parlato di Juventus e Inter in vista della corsa scudetto nella Serie A che ripartirà domani dopo la sosta: "Pirlo non può vantare una grande esperienza ma al suo fianco conta su una società solida ed importante che lo ha scelto e che lo supporterà. Le qualità di Conte invece sono indiscutibili: servirà capire come proseguirà la sinergia con l’ambiente Inter". Riguardo alle altre l'ex centrocampista del Milan ha affermato: "Il Napoli non può essere considerata un’outsider. Vedo molto bene la Roma mentre il Sassuolo può arrivare a sparigliare le carte addirittura per i primi quattro posti".