Albertini: "Vi racconto i miei giorni in casa. Spagna tragga benefici da esperienza italiana"

Ai microfoni di MARCA, Demetrio Albertini ha raccontato le sensazioni in questi difficili giorni di emergenza Coronavirus. Il decreto di ieri ha fatto diventare tutta l’Italia ‘zona protetta’, con i cittadini invitati a restare a casa e gli spostamenti permessi solo per casi di necessità, salute o lavoro. E il calcio, inevitabilmente, non è immune dai provvedimenti: “Non sappiamo ancora niente di preciso, aspettiamo il Consiglio Federale di oggi. Il governo ovviamente è sopra alla Federazione, in questo momento non abbiamo bisogno di eroi e non mi sembra ce ne siano. Siamo tutti uguali, l’importante è la salute di tutti”.

Le direttive del governo sul restare in casa?

“Normale. Parliamo di un virus che si diffonde rapidamente e il timore è che possano collassare gli ospedali. I biologi e i medici in Italia dicono che restando in casa 15 giorni tutto potrebbe calmarsi, quindi è la scelta migliore. Meglio uscire di casa in futuro ma con tranquillità piuttosto che ora ma con paura”.

La Spagna seguirà l’esempio dell’Italia, nella vita e nel calcio?

“Non saprei. Credo che in Italia siamo più o meno un mese avanti, per la Spagna l’esperienza che sta vivendo l’Italia può essere positiva. L’importante è che la gente abbia coscienza sebbene queste misure drastiche siano arrivate da un giorno all’altro. E’ tutto in continuo mutamento, da un giorno all’altro. Per questo parlare di eventuali errori nel passato non ha senso, guardiamo al presente”.

Come vivo la situazione?

“I miei figli sono in contatto con i loro professori, mia moglie e io lavoriamo da casa. Non esiste altro rimedio. Serve fermezza, bisogna restare in casa perché in questi giorni ci giochiamo la libertà futura. E questo faremo fino al 3 aprile. Siamo in contatto con amici e familiari per telefono. Vorrei che sia chiaro: non mandare i figli a scuola e poi farli uscire per strada con gli amici non ha senso”.