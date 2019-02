Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, ha parlato anche del caso Icardi-Inter: "Icardi a differenza di Bonucci si sta tirando indietro e non è un comportamento da professionista. Lui ha il dovere di mettersi a disposizione dell'allenatore a prescindere dalla fascia di capitano. Icardi ora è dalla parta del torto il suo comportamento non è giustificabile. Perisic meglio senza Icardi? Dobbiamo pensare al valore degli avversari dell'Inter. Il Rapid Vienna è una squadra davvero molto modesta. Non è questa la partita per dire se Perisic gioca meglio senza Icardi, lo vedremo meglio domenica sera a Firenze contro la Fiorentina".