Alberto Cerruti, opinionista di RMC Sport, ha parlato così sulle frequenze della radio per commentare il momento dell'Inter: "Ha una grandissima difesa, l'Inter ha incassato 14 gol: solo 3 in più della Juventus. Skriniar è una piacevole conferma e De Vrij un ottimo acquisto: sottolineo anche l'importanza di Handanovic, un portiere straordinario, non va mai sotto la sufficienza. Manca qualità in mezzo al campo, manca un vero regista. Non capisco perchè non giochi Lautaro con Icardi: con loro due l'Inter è meno prevedibile e più pericolosa. Le parole di Ausilio su Zaniolo e Nainggolan? Si è difeso, la società ha sbagliato a cedere Zaniolo. Non doveva farlo a titolo definitivo, doveva almeno mantenere il diritto di riprenderselo o darlo solo in prestito".