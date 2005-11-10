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Albiol: "A Napoli sei anni spettacolari, Villarreal una famiglia. Allegri ha bisogno di tempo"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 09:15Serie A
13.10.2026 09:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Villarreal-Napoli è un po' la sua partita. Raul Albiol, doppio ex del match di questa sera, ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport partendo dalla sua esperienza in azzurro: "Una parte importante della mia vita e della mia carriera. Sei anni spettacolari a livello calcistico, non era facile dopo il Real trovare un posto così, dove ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e anche dalla società". Sulla formazione spagnola prosegue: "Una famiglia. Come il Real Madrid. A vevo bisogno di trovare un posto giusto per sentirmi ancora un calciatore importante dopo l’esperienza di Napoli. In Europa abbiamo fatto due anni straordinari, vincendo l’Europa League e poi rigiocando la Champions".

Venendo al presente, un'analisi sul Napoli di Allegri: "Dobbiamo aspettare un po’ per giudicarlo, ma la squadra è forte. Più fisica del mio Napoli, noi avevamo tanti piccoletti, molto tecnici e veloci. Ora c’è più fisicità, ma c’è sempre qualità. Vediamo come andrà in Champions e cosa farà quando sarà al massimo della forma. Allegri ha bisogno di tempo e della squadra al completo, ma è un allenatore che stimo".

Sui protagonisti di stasera conclude: "Gerard Moreno e De Bruyne. La qualità al potere. Giocatori di esperienza e grande classe. La vecchia guardia, se sta bene, fa la differenza. Loro vedono il calcio in maniera diversa".

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