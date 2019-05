Albiol coccola Insigne: "Che personalità. Fondamentale per il Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Raul Albiol ha parlato anche di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli spesso criticato in questa stagione: "È bello vedere Lorenzo così felice dopo quelle settimane difficili. Non era facile con il Cagliari calciare il rigore all'ultimo minuto. Ha mostrato personalità. È stato importante per vincere la partita e tutti conosciamo l'importanza di Lorenzo per il Napoli".