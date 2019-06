Albiol-Napoli, lo zio: "Vuole tornare a casa. Valencia? Ora c'è il Villarreal"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'addio al Napoli di Raul Albiol è sempre più vicino. A confermarlo ulteriormente è stato suo zio, José Luis Albiol, attraverso Radio Marte. "Raul è stato molto felice a Napoli, ha sentito molto la maglia azzurra, i tifosi gli hanno voluto bene, lo hanno sempre rispettato e per uno zio è motivo di orgoglio. Ha dato sempre tutto e sì, può andar via e sembra De Laurentiis non faccia problemi a farlo uscire. Essendo Raul alla fine della sua carriera, ci sta voler tornare a casa", le sue parole.

Il Villarreal è prossimo a pagare la clausola rescissoria, anche se Raul Albiol è cresciuto nel Valencia e un anno fa sembrava pronto al rientro ai taronges. "Villarreal o Valencia? Sono due club importanti. L’anno scorso c’era solo il Valencia su Raul, quest’anno invece c’è anche l’interesse del Villarreal per cui chi farà prima lo porterà a casa. ADL? Non credo che De Laurentiis volesse offendere Raul che ha sempre dato tutto per il Napoli. Non credo affatto volesse polemizzare per cui non farei diventare più grandi le sue parole. Non ho sentito ultimamente Raul quindi non so dove andrà, lui ha iniziato la sua carriera a Valencia dove io ero allenatore delle giovanili. Poi è diventato un professionista ed ha giocato al Real, a al Getafe, a Napoli e quindi qualsiasi sarà la sua scelta, sarò felice”, ha aggiunto suo zio.