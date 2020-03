Alciato: "Slittamento Euro2020 quasi certo. Stagione si amplia per campionati e coppe"

Alessandro Alciato, giornalista di SkySport, fa il punto sulle manifestazioni nazionali e internazionali sospese per il Coronavirus sulle frequenze dell'emittente satellitare: "Lo slittamento di Euro2020 non è ufficiale, a differenza delle coppe, ma è una quasi certezza, bisognerà aspettare la riunione di martedì per avere qualche ipotesi di data, la volontà della UEFA è tentare di recuperarlo nel 2020 ma tutte le ipotesi sono sul tavolo. Cosa succede da qui al termine della stagione? Il termine slitterà avanti, la stagione si amplia per tentare di portare a casa i campionato nazionali, ma anche Champions ed Europa League".