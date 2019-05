Alessandro Bastoni, un gol salvezza per sognare l'Inter

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

La prima volta non si scorda mai, soprattutto se arriva nella stagione della tua definitiva affermazione nel calcio che conta e permette alla tua squadra di fare un ulteriore passo verso una salvezza ormai a portata di mano. In un pomeriggio più invernale che primaverile, Alessandro Bastoni si è regalato la gioia del suo primo gol in Serie A. Uno sfizio che rappresenta solitamente un optional nel pacchetto di chi, di mestiere, i gol è abituato a non farli fare ai centravanti avversari. Ma quello di oggi ha davvero un sapore speciale, e rappresenta un messaggio per un futuro che si annuncia davvero roseo.

Zampata salvezza – Sembrava essersi davvero male la giornata per il Parma, in svantaggio di due gol sotto un diluvio biblico abbattutosi sul match del Tardini contro la Sampdoria. Gli emiliani non si sono persi d’animo, e dopo aver accorciato le distanze hanno trovato il guizzo che è valso un punto prezioso nella corsa per la salvezza. A piazzare la zampata decisiva è stato proprio Bastoni, che si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto per ribadire in rete un pallone vagante nei pressi dell’area piccola avversaria. A dire la verità, nulla di nuovo per il centrale classe ’99, uno che i gol (anche piuttosto pesanti) è sempre stato abituato a segnarli. Vedere per credere la cavalcata verso lo scudetto Under 17 conquistato nel 2016 con l’Atalanta, quando Alessandro mise a segno il gol decisivo nella semifinale contro la Juventus e quello del momentaneo pareggio nella finalissima con l’Inter, decisa dalla rete del suo grande amico Filippo Melegoni. Ma quella di ieri ha tutto un altro sapore: la prima in Serie A, la ciliegina sulla torta di una stagione importante che apre scenari ambiziosi per il futuro.

Sognando l’Inter – Della crescita esponenziale del ragazzo si stanno accorgendo i dirigenti dell’Inter, club che dallo scorso anno detiene la proprietà del cartellino del giovane difensore. Rilevato dall’Atalanta con un cospicuo investimento da parte del club di Suning, Bastoni rappresenta uno dei profili che, nei piani della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele, potrebbe diventare una delle colonne del futuro nerazzurro. L’eccellente rendimento sfoggiato nelle 22 presenze stagionali con la maglia del Parma, che lo ha preso in prestito la scorsa estate, gli sono valse l’inserimento in pianta stabile nel gruppo dell’Under 21 con annessa candidatura a far parte della spedizione azzurra all’Europeo di categoria. Cremonese doc ma forgiato dal vivaio dell’Atalanta che, sotto la guida di Gasperini, lo ha lanciato giovanissimo in prima squadra, Bastoni incarna il profilo del difensore completo: abile nel gioco aereo (anche quando si spinge in area avversaria) e nell’uno contro uno, pulito ed efficace anche in fase di impostazione. Una struttura fisica importante gli ha permesso di essere pronto per un precoce salto nel calcio dei grandi, uno step nel quale è stato aiutato dal carisma che lo ha sempre contraddistinto fin dalla giovanissima età. Lasciatosi alle spalle l’infortunio al menisco patito al termine della scorsa stagione, che lo ha costretto a saltare l’Europeo Under 19 e la prima parte del campionato, Alessandro ha saputo imporsi come una delle certezze di un Parma che, grazie al suo gol di ieri, è sempre più vicino a centrare la salvezza. Il primo obiettivo della giovane carriera di Bastoni, che sogna di essere presto protagonista anche con la maglia dell’Inter.