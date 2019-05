Alessandro Plizzari, un Mondiale nel mirino per uscire dall'ombra di Gigio

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di Federico Gaetano

Gigio Donnarumma ha posizionato molto in alto l'asticella degli standard per i giovani portieri. E forse è anche “colpa” del portierone rossonero se il suo erede designato, colui che lo ha seguito come un’ombra durante tutta la trafila nel settore giovanile del Milan, ha fatto più fatica del previsto quando è stato chiamato ad un altrettanto precoce salto nel calcio dei grandi. Alessandro Plizzari è un portiere classe 2000 che rappresenta un altro esempio eccellente della scuola milanista, ma che al contrario dell'ormai lanciassimo collega sta ancora aspettando il momento della consacrazione. Normale per un ragazzo di appena 19 anni, che sulla carta dovrebbe confrontarsi ancora con l’ultimo anno nel settore giovanile. Una punta di delusione, invece, per chi tra i pali ha dimostrato di avere la stoffa del campioncino, ma che non ha trovato il contesto giusto per esprimere le sue qualità al piano superiore.

Ternana, più dolori che gioie – Il prestito alla Ternana della passata stagione, a diciotto anni appena compiuti, sembrava poter rappresentare il trampolino di lancio ideale per il salto tra i professionisti. L’annata travagliata vissuta dagli umbri, un infortunio nel bel mezzo della stagione e un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative (40 reti subite nelle 20 presenze complessive, tra Serie B e Coppa Italia) hanno reso più complicata del previsto l’annata del ragazzo nativo di Crema. Rientrato al Milan senza riuscire a trovare una sistemazione gradita a lui e al club rossonero, Plizzari è rimasto a Milanello dividendosi tra prima squadra e Primavera, dove sta giocando con continuità soprattutto nelle ultime settimane, per non farsi trovare impreparato in vista del grande obiettivo di fine stagione.

Mondiale nel mirino – Già, perché Plizzari è il candidato forte per difendere i pali dell’Italia Under 20, che tra pochi giorni sarà impegnata in Polonia nel Mondiale di categoria. Una rassegna irididata nella quale, ancora minorenne, Alessandro è stato grande protagonista già nell'edizione 2017, conclusa con una storica medaglia di bronzo (miglior risultato mai centrato dagli azzurrini). Sceso in campo nella finale per il terzo posto, all’esordio assoluto con la rappresentativa Under 20, il portiere di scuola Milan fu capace di parare due tiri dal dischetto all’Uruguay, propiziando il successo ai rigori dell’Italia del c.t. Evani. Il rendimento delle ultime gare lascia ben sperare: schierato titolare nelle ultime quattro gare con la Primavera, Plizzari ha parato ben tre calci di rigore nel corso dei quattro match, mostrando una confidenza in netto crescendo dopo aver scrostato la ruggine accumulata dopo quasi un anno di inattività. La giovanissima età e il notevole bagaglio di qualità, su tutte una reattività non comune tra i pali e la personalità e il tempismo nelle uscite, sono dalla sua parte. Una volta riacquisite l’autostima e la consapevolezza nei propri mezzi, uno step che passa dalla riconquista di un ruolo da titolare, Plizzari sarà pronto per tornare a volare. Il futuro chiama, e stavolta Alessandro ha tutta l’intenzione di voler rispondere presente.