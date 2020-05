Alex Sandro contro Emerson. I numeri sconsigliano l'affare a Paratici

La Juventus studia Emerson Palmieri del Chelsea per l'eventuale dopo Alex Sandro. Perché la storia del brasiliano preso dal Porto sembra destinata a interrompersi nella prossima sessione di mercato e quello dell'italo-brasiliano, arrivato ai Blues dalla Roma, è uno dei nomi più caldi. Sarebbe davvero un affare, stanti i numeri dell'ultima stagione, per entrambe le squadre? Siamo andati alla scoperta dell'ultimo campionato finora giocato dai due grazie ai dati del programma Comparisonator.

Emerson, e l'attacco? La media è chiaramente da ponderare, perché se prendiamo in esame Premier e Serie A, siamo a 12 a 22 gare giocate. Grazie alla media, però, ci accorgiamo che il giocatore dei Blues è davanti solo in quanto a tiri fatti. Alex Sandro è avanti, seppur di pochissimo, in tutte le altre statistiche e balza all'occhio la distanza media di dribbling fatti e riusciti a vantaggio dello juventino.

Alex Sandro, che rischi La bilancia pende leggermente dalla parte di Emerson nei parametri difensivi. E' vero che recupera meno palla e quando lo fa i Blues non tirano mai nei venti secondi successivi, ma dipende non solo da lui. Alex Sandro, in questo, ha un deficit: mette a rischio la propria difesa. Perdendo una media di 10.91 palloni e uno su due porta a un tiro entro breve degli avversari.

Vince lo juventino Di fatto i numeri di questa stagione non mentono. Messe a confronto la Premier di Emerson Palmieri e la Serie A di Alex Sandro, che pur non è stato tra i protagonisti memorabili della Juventus, balza all'occhio che praticamente in ogni statistica ha la meglio lo juentino. Solo in quanto a passaggi lunghi e cross, Emerson è davanti mentre in quanto a duelli la media è impietosa e tutta dalla parte del brasiliano alla corte di Sarri.