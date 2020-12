Alex Sandro: "Il Milan sta facendo bene, ma noi siamo la Juve. Possiamo vincere lo scudetto"

"All'interno dello spogliatoio, tra il primo e il secondo tempo del derby contro il Torino, ci siamo detti che dovevamo fare meglio, che serviva maggiore cattiveria e lucidità rispetto a quanto fatto fino a quel momento. Poi siamo tornati in campo e abbiamo fatto benissimo". Parla così Alex Sandro, terzino della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "La vittoria al Camp Nou contro il Barcellona in Champions? Un successo che ci ha dato morale e felicità, vincere contro i blaugrana con quel risultato (3-0, ndr) ci dà una spinta in più".

Ora tocca al Genoa. "Giocare contro il Genoa al Ferraris è sempre difficile, negli anni scorsi non siamo riusciti a vincere, è una gara che nasconde sempre tante insidie. Il Milan sta facendo bene, ma noi siamo la Juve, siamo forti e vogliamo essere primi al termine della stagione. Possiamo vincere lo scudetto".

Un ricordo per Paolo Rossi. "E' stato il carrasco (killer, ndr) del Brasile ai Mondiali dell'82, lo conosciamo molto bene anche nel nostro Paese. Dispiace per i suoi familiari e per tutto il calcio. Non è stato importante solo in Italia, ha significato tantissimo per tutto il mondo".