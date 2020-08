Alex Sandro, Jimenez, la caccia all'esterno sinistro del Wolverhampton e quella al 9 della Juve

vedi letture

Alex Sandro al Wolverhampton è ipotesi di lavoro che magari non scalda il cuore dell'esterno sinistro. Perché fino a due stagioni fa, aveva fior di corazzate mondiali sulle sue tracce mentre l'ultima annata lo ha portato a non esser più sulle copertine dedicate ai migliori terzini sinistri del globo. Però il valore non si discute, anche se la Juventus, adesso, non considera più incedibile l'ex Porto. Il Paris Saint-Germain è tra le formazioni che s'erano interessate ma sembra aver posato il mirino su altri, come Alex Telles che ha preso il posto di Sandro ai Dragoes. Ora ci sono i Wolves, anche per questione di necessità: partirà probabilmente Ruben Vinagre e serve un giocatore per il salto di qualità, con Jonny ora titolare su quella fascia. Jorge Mendes, che è dentro agli uffici decisionali degli inglesi, sta provando a portare alla corte del suo allievo Nuno Espirito Santo anche Faouzi Ghoulam dal Napoli. Però c'è anche un'altra possibilità: quella di portare Alex Sandro al Wolverhampton, magari come contropartita per Raul Jimenez alla Juventus. Economicamente, però, non basterà, però gli inglesi non accettano Aaron Ramsey. Ci saranno altri giocatori sul tavolo della trattativa? Le esigenze, esterno per Espirito Santo, nove per Pirlo, combaciano. Paratici è a Londra, Mendes anche. Possono essere giorni caldi.