L'esterno della Juventus, Alex Sandro, ha parlato ai microfoni di Raiam Santos - giornalista brasiliano - raccontando un aneddoto sulla propria giovinezza che si riflette anche oggi. "A 15 anni, all'Atletico Paranaense, guadagnavo solamente 100 dollari al mese, ma ero spesato con alloggio, cibo e lezioni scolastiche. Spendevo 50 euro e gli altri li mettevo via. La prima vittoria raggiunta con il calcio fu quando risparmiai 300 dollari e li diedi ai miei genitori per dipingere la facciata. A volte mi capita di uscire con la mia famiglia e spendere 3 o 400 euro. Poi mi chiedo a quanti real brasiliani equivalgano, sentendomi in colpa per avere speso così tanti soldi in una sera".