© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pagellone della Juventus campione d'Italia, il terzino brasiliano Alex Sandro è stato tra i pochi a non prendere la sufficienza. Un piccolo infortunio, tanti passaggi a vuoto: quella che sta andando in archivio per il laterale ex Porto non è stata la stagione migliore. E' nata dopo un'estate in cui il suo addio sembrava scontato e arriva prima di un'altra sessione di calciomercato in cui il suo nome resta molto caldo in chiave cessione.

Il rinnovo del contratto lo scorso dicembre - Nel mezzo, il rinnovo del contratto. Arrivato dopo una trattativa lunghissima e siglato per evitare che si arrivasse all'estate 2019 con un accordo valido solo per un altra stagione. Lo scorso 20 dicembre, la Juventus pubblicava questo comunicato: "Annunciamo con soddisfazione che il nostro rapporto continuerà fino al 2023".

Addio maturo? In realtà, ad oggi è davvero difficile pensare che il matrimonio tra la Juventus e Alex Sandro possa andare avanti così a lungo. Per Fabio Paratici il laterale sudamericano non è incedibile, può essere sacrificato con l'offerta giusta. Quanto? Il valore del suo cartellino si aggira sui 35-40 milioni di euro.