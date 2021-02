Alex Sandro salterà comunque la finale di Coppa Italia: ammonito, era diffidato

vedi letture

Alex Sandro non giocherà in ogni caso la finale di Coppa Italia. Il terzino brasiliano della Juventus, ammonito a metà primo tempo per un fallo su Hakimi, era uno dei tantissimi calciatori in diffida e non parteciperà alla finale a prescindere dal risultato della gara in corso di svolgimento. Gli altri calciatori diffidati nella squadra di Pirlo tra campo e panchina sono Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Matthijs de Ligt, Merih Demiral, Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi.