Alex Sandro ultimo di una lunga lista: tutti gli infortuni della Juve

© foto di Federico Gaetano

In principio è stato Claudio Marchisio: escluso Pjaca lungodegente, il Principino è stato il primo calciatore a saltare una partita ufficiale della Juventus per i postumi dell'intervento al ginocchio. Da ultimo, Alex Sandro, oggi costretto a lasciare il ritiro del Brasile. In un campionato giocato ad altissimi livelli, la Juventus ha accusato diversi infortuni: non troppi, stando alle statistiche UEFA, ma comunque tanti. Abbiamo provato a riassumerli.

Claudio Marchisio: da fine agosto torna in campo il 25 ottobre contro la SPAL per i postumi dell'intervento al ginocchio. Nuova assenza alla 21^ per un affaticamento muscolare.

Sami Khedira: problemi al ginocchio anche per il tedesco, che resta ai box da inizio settembre al 14 ottobre. Tranquillità per il futuro: l'assenza contro la SPAL è stata dovuta alla febbre.

Benedikt Howedes: tedesco di cristallo come il collega ex Real Madrid, arriva praticamente infortunato. Va in panchina contro il Chievo, poi praticamente scompare: stiramento alla coscia, lesione del retto femorale, affaticamento muscolare. Una sola presenza in A in bianconero.

Mattia De Sciglio: arriva già acciaccato da casa Milan, pronti via e si ferma per un trauma al piede. Esordisce il 5 novembre col Benevento, poi si ferma a gennaio e torna a febbraio. Altro stop, ma solo per una gara, a inizio marzo. Pare recuperato.

Giorgio Chiellini: i soliti problemi fisici che vanno e vengono. Affaticamento muscolare a metà settembre, poi di nuovo a fine novembre. È uno dei nomi d'attualità: ancora guai muscolari, la Juve attende accertamenti.

Medhi Benatia: inizia la stagione con qualche difficoltà, da metà ottobre a metà novembre resta fuori per una contusione alla caviglia. Di recente non al massimo, ma gli infortuni dovrebbero essere alle spalle.

Gianluigi Buffon: ce n'è anche per il capitano. Gioca contro il Napoli a inizio 2017, poi resta fuori per oltre un mese. Guai muscolari, ma la tranquillità di avere Szczesny come secondo aiuta.

Stephan Lichtsteiner: fuori e dentro la lista Champions. A livello fisico, quasi una sicurezza. Tranne a fine novembre, quando un risentimento ai flessori lo costringe a rimanere fuori per tre gare di campionato.

Blaise Matuidi: uno dei più presenti. Salta due gare per un infortunio alla coscia a fine febbraio.

Miralem Pjanic: guai minori. Si ferma per due gare a inizio ottobre, poi un'altra a inizio gennaio. Problemi muscolari in entrambi i casi.

Juan Cuadrado: maledetta pubalgia. Fino a fine dicembre gioca quasi sempre, poi cede, da allora tifosi e Allegri lo aspettano con ansia.

Federico Bernardeschi: altro rebus del momento. Rimedia un infortunio al ginocchio nel derby, deve ancora rientrare ma i tempi sono incerti, nonostante un iniziale ottimismo.

Paulo Dybala: è tornato, ma anche lui è stato costretto a fermarsi. Guai alla coscia: infortunio muscolare, come tanti suoi colleghi. Un mese, da metà gennaio a metà febbraio.

Gonzalo Higuain: anche il Pipita soffre. Distorsione alla caviglia, salta la gara contro la Lazio.

Mario Mandzukic: il gigante croato si ferma poco. Due volte, una per infortunio al polpaccio, l'altra per sindrome influenzale.