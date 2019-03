© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino Alex Telles, ex Inter oggi al Porto, è stato convocato dal ct del Brasile Tite per le prossime sfide e in sala stampa il giocatore ha parlato della possibilità, nei mesi scorsi, di esser convocato dall'Italia di Roberto Mancini: "Se dicessi che non mi aspettavo la convocazione da parte dell'Intalia mentirei. Fino ad ora era sempre stata una possibilità. Detto questo, la Nazionale brasiliana è sempre stato il mio sogno, ho lavorato tantissimo per arrivare a questo obiettivo".