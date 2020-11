Alexander-Arnold come Klopp: "Atalanta squadra vera, questo è il miglior complimento possibile"

Non solo mister Jurgen Klopp, anche il laterale del Liverpool Trent Alexander-Arnold ha speso belle parole per il suo prossimo avversario in Champions League: "L'Atalanta ha un gioco fluido, è una vera squadra. Credo che questo sia il complimento più bello che possa farle. I nerazzurri hanno la giusta mentalità, hanno segnato tanto in Serie A e questo dice molto sulle loro caratteristiche", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.