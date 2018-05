Alexandre Pato: "Tornare al Milan? Non potrei mai dire di no"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alexandre Pato, attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport senza escludere un possibile ritorno al Milan, club che lo ha lanciato in Europa. "La proprietà è cinese, il calcio italiano mi piace, sono innamorato di Milano e del Milan, non potrei mai dire di no. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, mai dire mai. Se Gattuso mi chiamasse, potrei consigliargli io un attaccante...".