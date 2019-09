© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida pareggiata dal suo Cile contro l'Argentina nella gara giocata stanotte, Alexis Sanchez ha parlato ai giornalisti presenti: "Sono felice, non giocavo da due mesi. Abbiamo tenuto testa all'Argentina".

Ritorno a Milano - In un primo momento, l'attaccante dell'Inter non era stato convocato dal CT Rueda, che gli ha anche concesso di indossare la fascia da capitano: "Devo ritrovare la migliore condizione e spero di farlo il prima possibile in Italia. Voglio lottare per un posto da titolare e voglio vincere".