Alexis Sanchez in versione Nino Maravilla: possibile carta a sorpresa per il Derby d'Italia?

Una partita insidiosa ma comunque risoltasi senza particolari patemi, per l'Inter di Antonio Conte. E dire che l'iniziale svantaggio, così come lo stadio deserto, avrebbero potuto creare maggiori apprensioni. L'Inter invece ha mantenuto la testa connessa al campo e centrato una qualificazione agli ottavi di Europa League mai realmente in discussione.

Il fattore Alexis Sanchez - Già a Razgrad, nell'andata contro il Ludogorets, il Nino Maravilla aveva dato segnali incoraggianti. Facendosi vedere spesso e volentieri in appoggio ai centrocampisti, così come all'altra punta (Lautaro nell'occasione). E stasera, nel silenzio di San Siro, ha voluto ripetersi e probabilmente andare oltre. Nelle nostre pagelle post gara lo abbiamo premiato come migliore in campo, nonostante non sia finito nel tabellino dei marcatori. Ma l'assist per Lukaku nel primo tempo e la straordinaria traversa colpita nella ripresa sono ugualmente argomenti convincenti. Quel che è piaciuto maggiormente, però, è la voglia e l'intensità con cui il cileno ha interpretato la sfida. D'accordo, gli avversari non erano dei più forti incontrati in carriera. Ma al netto di tutto questo, Sanchez ha mostrato miglioramenti importanti rispetto alle ultime settimane. E con un Lautaro Martinez che non sembra nel momento migliore della sua annata, la prestazione dell'ex Manchester United avrà sicuramente fatto venire qualche pensiero ad Antonio Conte in vista del Derby d'Italia.