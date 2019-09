Alexis Sanchez per Mkhitaryan, scambio che tutti vorrebbero dimenticare

© foto di Imago/Image Sport

In Inghilterra c'è chi pensa che sarebbe meglio dimenticare una delle operazioni più mastodontiche della storia recente dei calciomercato britannici. Lo scambio, fra Manchester United e Arsenal, fra Alexis Sanchez e Henrikh Mkhitaryan. Sicuramente tra i due club è andata meglio ai Gunners, perché l'armeno ha siglato otto gol in Premier in due stagioni, diventando discretamente importante nel 2018-19, con sei realizzazioni. In più è arrivato in finale di Europa League, persa contro il Chelsea.

TUTTI E DUE IN ITALIA - È andata peggio allo United, perché Sanchez - cifre da capogiro per il suo ingaggio, quasi inaffrontabili senza un aiuto dalla casa base - ha giocato 45 partite, andando in rete solamente 4 volte. Malissimo per un attaccante che era a scadenza a giugno 2018 e che era stato acquistato proprio in cambio di Mkhitaryan. Ora cercano entrambi riscatto in Italia: anche per loro è meglio dimenticare.