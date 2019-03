© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell'Algeria, Djalem Belmadi, ha spiegato l'assenza di Faouzi Ghoulam dalle convocazioni per la gara contro il Gambia valevole per il playoff verso la Coppa d'Africa. "E' ancora alla ricerca del suo livello, del suo migliore stato e solo così potrà tenere un posto per la Coppa d'Africa. In questa sosta lavorerà per tornare ai livelli top che aveva prima dell'infortunio".