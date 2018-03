Alisson: "A Roma sono migliorato nel gioco con i piedi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 3-0 sulla Russia Alisson, portiere della Roma e della Nazionale brasiliana, ha commentato la prestazione verdeoro ai microfoni di GloboEsporte: "Una partita difficile e positiva, importante per la nostra preparazione al mondiale. Il clean sheet? Fortunatamente, Thiago Silva ha salvato sulla linea, così come Miranda: questo è lo spirito di squadra. Possiamo giocare bene senza concedere gol, è il nostro obiettivo. Tutti hanno lavorato sodo e corso. Parlando del mondiale, non ci sono quadre deboli. Quando la Russia è riuscita a trovare spazi, i pochi che abbiamo lasciato, siamo stati concentrati per rimediare. È stata una vittoria importante. Il mio gioco con i piedi? Sto lavorando molto, il miglior lavoro è l'allenamento. Con la Roma gioco così. È logico che devi sbagliare il meno possibile, il margine d'errore è quasi zero, specialmente per il portiere. Devi stare sempre attento, avere sangue freddo, e un buon margine per non commettere errori: farli là dietro è sempre fatale"