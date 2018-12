Alisson, fuoriclasse e carnefice: quando l’investimento viene ripagato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di portiere in portiere il Liverpool riscrive la sua storia in Champions League. E così, se l’epilogo della scorsa campagna europea era stato contrassegnato dalle papere di Karius e dalla cocente sconfitta in finale con il Real Madrid, ecco che l’investimento estivo sostenuto per regalare a Jurgen Klopp un fuoriclasse come Alisson Becker ha trovato il suo pieno compimento nei novanta minuti più importanti della prima porzione di stagione disputata dal brasiliano con la maglia dei Reds. I miracoli che hanno estromesso il Napoli dalla massima competizione europea hanno lasciato nei palati dei sostenitori del calcio italiano il sapore dell’ingiustizia: esattamente ciò che i fuoriclasse sono chiamati a commettere sul rettangolo verde. Alisson ha dimostrato a pieno titolo di poter far parte della categoria, ammirarne le gesta da lontano senza più potersele godere settimanalmente apre lo spazio al rimpianto consapevole di aver rinunciato al più forte interprete del ruolo che in questo momento il mondo del calcio sia in grado di poter proporre.