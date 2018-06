Alisson: "Nessuna novità sul futuro. A Roma sono felice"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale brasiliana in Russia, il portiere della Roma Alisson Becker ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a proposito del suo futuro: "La stampa è ansiosa, come me. Al momento non ci sono novità, il mio futuro è tutto da definire. Mi concentro sulla Seleçao, il mio agente si occuperà di queste cose. Qualunque cosa accada, cercheremo di fare il meglio per me e per la Roma. Le voci di mercato non mi destabilizzano, qui c'è un ambiente abituato a queste situazioni. Io cerco di stare lontano dai social network e di non leggere le notizie che mi riguardano, di concentrarmi su me stesso e le mie responsabilità. Ho un contratto con la Roma e sono felice lì, mi piace il calcio italiano".

Sul VAR: "In Italia abbiamo avuto un'esperienza molto positiva e penso che sia uno strumento fondamentale per migliorare il calcio".

Su Taffarel: "Per me è un privilegio lavorare con lui. Sono crescito guardando le sue imprese e le sue vittorie in Nazionale, voglio seguire le sue orme".

Sul Brasile: "Abbiamo voglia di vincere, una mentalità che ci porta a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo. Ho pensato al Mondiale per tutta la stagione, sono sicuro che anche i miei compagni hanno fatto lo stesso. Abbiamo un'identità di gioco molto chiara, sappiamo cosa fare. Abbiamo qualità e una buona solidità difensiva, siamo pronti per questa Coppa del Mondo".

Su Neymar: "Grazie a Dio sta bene. Il suo recupero è stato perfetto, ha lavorato bene. C'è un po' di paura ed è normale, ma sta riacquistando sicurezza. Per noi è molto importante che sia qui".