Alisson-Real Madrid, Monchi: "Nessuno me l'ha chiesto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini del quotidiano spagnolo Marca da Verdejo Monchi, direttore sportivo della Roma. Il dirigente giallorosso s'è soffermato anche sul futuro di Alisson, portiere brasiliano finito nel mirino del Real Madrid: "Non dimentichiamoci che è il portiere del Brasile e che richiama attenzione. Nessuno me lo ha chiesto ma queste voci non ci disturbano. Il sogno di ogni ds è quello di trovare talenti come Messi e farlo firmare a vita. A Roma non abbiamo tanti esempi, c'è solo Totti che ha vinto lo scudetto e una Coppa del Mondo ed è rimasto 25 anni. È un caso difficile da ripetere".