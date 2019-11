All'Allianz contro la Juve numeri impietosi ma non chiamatelo Scansuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta con la Lazio non scalfisce le certezze delle ultime settimane: la formazione di De Zerbi c'è, è viva e vegeta e può giocarsela con chiunque! Ora però arriva uno scoglio (quasi) insormontabile: la Juve. Servirà un'impresa al Sassuolo di mister De Zerbi per uscire indenne dall'Allianz Stadium. La storia neroverde d'altronde parla chiaro: il Sassuolo contro la Juve fatica (i neroverdi però, va ricordato, hanno battuto una volta i bianconeri, con una punizione di Sansone ma al Mapei Stadium e invece non hanno mai vinto in Serie A con un'altra big, la Roma). Il bilancio all'Allianz Stadium è impietoso e recita sei sconfitte su 6 per il Sassuolo. Nemmeno nell'era Di Francesco i neroverdi sono riusciti ad avere la meglio contro la Juventus. I bianconeri però, va anche detto, in questi anni hanno lasciato per strada pochissimi punti, soprattutto in casa e non a caso hanno vinto 8 Scudetti consecutivi.

Il Sassuolo, dicevamo, ha perso 6 confronti su 6 all'Allianz Stadium, incassando 18 gol (nel febbraio del 2018 addirittura ne incassò 7 in una sola gara). Lo scorso anno però a Torino furono diverse. La sfida è terminata comunque con la vittoria dei bianconeri ma il Sassuolo ha fatto tremare lo Stadium, disputando a tratti una buonissima gara. Arrivarono i primi gol italiani di Cristiano Ronaldo (fu doppietta) e il 2-1 firmato Babacar che animò il finale. Il Sassuolo però uscì a testa alta, provando a giocare il suo calcio. E sarà così anche domenica prossima nel lunch match della 14esima giornata, con i neroverdi che proveranno a imporre il loro calcio, come da diktat di mister De Zerbi. In barba alle 'angherie social'.

Già, i social. Sui social già inizia a circolare il fastidioso e deprecabile hashtag #Scansuolo. De Zerbi si espresse così a riguardo, proprio prima di Juve-Sassuolo dello scorso anno: "Sono cose che danno fastidio. Prima c’era il bar, oggi ci sono i social. Non parlo del passato ma conosco questa società e posso parlare per me, per l’anno scorso, con il Benevento noi abbiamo dato sempre tutto. Se la Juve ha vinto 7 Scudetti di fila non è solo perché ha battuto il Sassuolo ma anche le altre formazioni. Queste voci ci sono, danno fastidio ma ce le dobbiamo far scivolare addosso, perché purtroppo ora non ci sono dei regolamenti con i social e ognuno può dire quello che vuole". Parole che restano valide purtroppo. D'altronde, la madre del webete è sempre incinta! Ma il Sassuolo ormai è grande e queste illazioni continuerà a farsele scivolare via come se nulla fosse!