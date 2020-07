All'Arsenal scoppia il caso Guendouzi: fuori squadra da due settimane. Juve-Inter alla finestra

In casa Arsenal scoppia il caso Mattéo Guendouzi. Secondo quanto riferito da The Athletic, il centrocampista francese non si allena con la prima squadra dei Gunners da ben due settimane. La decisione sarebbe stata presa dal tecnico Mikel Arteta, dopo i fatti della partita contro Brighton: in quell'occasione, il giovane francese aveva insultato pesantemente i propri avversari, deridendoli per i loro stipendi bassi, per poi prendere per il collo Neal Maupay, autore del gol vittoria (che peraltro guadagnerebbe più di Guendouzi).

Niente punizione dalla FA. In quell'occasione, il classe '99 aveva evitato sanzioni da parte dalla federazione, ma non a livello interno. Peraltro, questo episodio sarebbe stata la classica goccia che fa traboccare il vaso, nell'ambito di una serie di comportamenti non graditi dall'allenatore spagnolo. Sempre la stessa fonte fa infine notare come Guendouzi abbia già avuto problemi analoghi ai tempi del Lorient, quando fu escluso dalla prima squadra per ben tre mesi. È atteso nei prossimi giorni un incontro tra i suoi agenti e i vertici del club londinese: l'addio è ovviamente una possibilità. Ed eventualmente potrebbe interessare anche l'Italia: nei giorni scorsi, infatti, il nome di Guendouzi è stato accostato sia all'Inter che alla Juventus. Occhio al caratterino.