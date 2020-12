All'Atalanta basta un tempo, alla Roma no. Ilicic entra e ispira il 4-1 in rimonta della Dea

Le scelte di formazione - Non solo Papu: Gasperini tiene fuori anche Ilicic e Muriel, destinandoli inizialmente alla panchina. Alle spalle dell'unica punta atalantina Zapata, quindi, ecco Malinovskyi e Pessina. In casa Roma poche sorprese: Fonseca arretra Pellegrini in mediana, e dietro bomber Dzeko posto ai due veterani internazionali Pedro e Mkhitaryan.

Partenza lampo della Roma – Neanche il tempo di accomodarsi, praticamente, e la Roma è già in vantaggio. Mkhitaryan trova una prateria a sinistra e ispira al centro dell'area dove Dzeko è tutto solo. Romero se n'è dimenticato, e la Dea viene punita: 0-1. L'approccio della squadra ospite è semplicemente eccezionale, e in tempo cinque minuti è quasi raddoppio: varco aperto da Dzeko per Spinazzola, che grazia un'uscita avventurosa di Gollini colpendo il lato esterno del palo. Non era facile, vista la posizione del tiro, ma quanti rimpianti.

Il primo tempo è giallorosso – Ti aspetti l'immediata e veemente reazione dell'Atalanta, e invece per tutti il primo tempo i bergamaschi sembrano non riuscire né imprimere la solita intensità né a creare situazioni offensive degne di nota. Della Roma, infatti, le occasioni migliori fino a fine primo tempo: Gollini salva in tuffo su una punizione di Pellegrini, poi Pedro non direziona bene. Al duplice fischio quindi Atalanta-Roma tornano negli spogliatoi sullo 0-1.

Gasperini e Ilicic cambiano il match – Il secondo tempo comincia con un'Atalanta diversa. Sia nella composizione in campo, visto che entrano Palomino e Ilicic per Romero e Pessina, ma soprattutto nella mentalità e nell'attitudine. Tempo un quarto d'ora, ed inizia la rimonta bergamasca, sotto i colpi di Ilicic, nonostante un periodo per lui certamente non dei più semplici. Lo sloveno ispira i primi due gol con altrettanti assist: il primo di fino, un tunnel a Ibanez per mandare in porta Zapata che poi non ci pensa su due volte prima di sfondare la porta di Mirante con l'aiuto della traversa; il secondo un cross più banale per idea ed esecuzione, ma comunque a segno per il colpo di testa che Gosens, con la collaborazione di Mirante in un'uscita sprovveduta, trasforma nel 2-1. Finita lì? Neanche per sogno, perché dopo neanche due giri d'orologio arriva anche il terzo gol, questo segnato da Muriel, su gentile regalo natalizio in anticipo di Veretout. C'è tempo anche per il poker, che non poteva avere alcuna altra firma se non quella di Ilicic in meravigliosa percussione in serpentina. Lo sloveno è stato il vero man-of-the-match e protagonista del cambio di passo atalantino del secondo tempo. All'Atalanta è bastato un tempo per vincerla, alla Roma no.