All'Atalanta non basta la rivoluzione di Gasp all'intervallo: la Samp raddoppia con Thorsby

Tre cambi all'intervallo per Gian Piero Gasperini dopo una prima frazione sottotono della sua Atalanta: Toloi per Sutalo, Gosens per Mojica e Zapata per Lammers. Ma non bastano per trovare la rete del pareggio. Anzi, dopo un quarto d'ora del secondo tempo è la Sampdoria che trova il raddoppio con Morten Thorsby. Bella la giocata di Jankto, che sterza sul mancino e pesca sul secondo palo il compagno, al quale basta un tuffo di testa per spingere in rete il pallone del 2-0.

