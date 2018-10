All'improvviso Biraghi: l'Italia si salva in Nations League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia si salva: basta un gol di Biraghi nel recupero

LE FORMAZIONI - L’Italia è quella già vista in settimana, a Genova, con nessuna eccezione. Vince quindi il ballottaggio Barella su Pellegrini, nonostante la fisicità dei calciatori polacchi. Tridente leggero formato da Bernardeschi, Insigne e Chiesa. Dall’altra parte la Polonia, padrona di casa, conferma il modulo senza ali - visto con il Portogallo - sostituendo Piatek con Milik come compagno di Lewandowski. Difesa confermata, Reca a parte: l’atalantino gioca a sinistra, come già successo a Bologna, un mese fa.

SFORTUNA CANAGLIA - Un minuto e l’Italia si rende pericolosissima: Verratti gioca un pallone dentro, sponda all’indietro di Insigne e tiro a giro di Jorginho, dai 25 metri, che batte Szczesny ma non la traversa. Bernardeschi, rispetto alla gara con l’Ucraina, gioca da centravanti, mentre Insigne va a giostrare sulla sinistra. Il possesso palla è molto rapido, soprattutto da centrocampo in su, e la manovra risulta piacevole. La Polonia prova a pressare molto alto sin da subito. Insigne tenta di imbrogliare il portiere con un tocco sotto, all'ottavo, ma la conclusione finisce alta. Al dodicesimo è Chiesa a sfondare sulla sinistra, a mettere in mezzo, poi Florenzi a sparacchiare sull'avversario. Al trentesimo altra azione dalla destra, con Chiesa che spedisce in mezzo per la spaccata di Insigne: il napoletano buca Szczesny, ma anche lui incoccia la traversa.

SOLO ITALIA - L'Italia continua a mantenere il pallino del gioco e delle occasioni, tanto che è sempre il viola a sfondare su una palla saccheggiata a metà campo, sparando in diagonale e trovando la manona di Szczesny. Dall'altra parte una scivolata di Biraghi potrebbe costar caro, ma la conclusione di Milik viene deviata . Poi è Chiellini, di testa, a costringere il numero uno polacco ad alzare la traiettoria della sfera. Il pubblico prova a spingere, ma nel primo tempo sembra esserci una sola squadra in campo. Tanto che Florenzi chiede e ottiene l'uno-due a Insigne, sul finire di tempo, per poi scaricare in diagonale un pallone su cui Szczesny scivola perfettamente, fino a deviarlo. A fine primo tempo sono fischi per la Polonia, allo Slaski Stadium.

LA POLONIA CAMBIA - A fine primo tempo fuori Szymanski e il sampdoriano Linetty per inserire Blaszczykowski, ex Fiorentina, e Grosicki, passando dal 4-3-1-2 al più rodato 4-4-2. È comunque l'Italia a comandare le operazione, sebbene i biancorossi abbiano più coraggio e determinazione, arrivando in un paio di occasioni al cross, cosa mai successa nel primo tempo.

SAN DONNARUMMA - Il canovaccio cambia poco, eccezion fatta per uno spunto di Grosicki che Donnarumma disinnesca con un piedone. Chiesa continua a strappare, Insigne a inventare, ma manca sempre il gol. Che arriverebbe dopo una giocata meravigliosa di Verratti, ma il pallone per Insigne è sballato, poiché il napoletano è in fuorigioco. L'Italia preme per cercare il vantaggio, che però non arriva, mentre i biancorossi con l'innesto di Grosicki hanno un altro pallone importante, in contropiede: il tiro è però centrale, con Donnarumma che ci mette i guantoni, poi Milik manda al bar Chiellini e colpisce di controbalzo, alto. Dopo è Bernardeschi ad avere sul sinistro la palla dell'1-0, ma la conclusione è troppo potente e sorvola i guantoni di Szczesny.

ALLA FINE ARRIVA BIRAGHI - Nel finale entra Lasagna (e non Immobile): è la mossa della vittoria: torsione dell'attaccante dell'Udinese che prolunga sul secondo palo dove Biraghi, da due passi, infila Szczesny. È l'1-0 per la festa azzurra.

POLONIA-ITALIA 0-1

Marcatori: Biraghi 90+2'.

POLONIA (4-3-1-2)

Szczesny; Bereszynski, Glich, Bednarek, Reca (dall'88' Jedrzejczyk); Szymanski (dal 46' Grosicki), Goralski, Linetty (dal 46' Blaszczykowski); Zielinski; Milik, Lewandowski.

ITALIA (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi (dall'84' Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi (dall'80' Lasagna), Insigne, Chiesa.