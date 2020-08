All-in Milan per Ibrahimovic: fiducia e nessun piano b. E c'è l'ok del Chelsea per Bakayoko

Questa mattina, nel Centro sportivo di Milanello, oltre ai giocatori rossoneri, si sono presentati per effettuare il tampone anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il dt e il ds milanisti hanno avuto poi un colloquio di circa venti minuti con Stefano Pioli, con il quale hanno fatto il punto sul mercato. Per quanto riguarda Ibrahimovic, l'accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato, ma c'è ottimismo la situazione possa sbloccarsi nelle prossime ore. Il Milan non ha un vero piano B all'attaccante svedese, il cui prolungamento resta la priorità assoluta della società di via Aldo Rossi. Arrivano invece buone notizie da Londra sul fronte Tiemoué Bakayoko, che è sempre più vicino al ritorno in rossonero: il Chelsea avrebbe infatti dato il suo via libera alla cessione del francese in prestito con diritto di riscatto, cioè la formula proposta dal Milan.