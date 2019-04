All-in sull'Europa League: Ancelotti il Re di Coppe e la Serie A snobbata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pensiero, come è giusto che sia, è già proiettato alla sfida di Europa League contro l'Arsenal, l'unico obiettivo rimasto a disposizione del Napoli di Carlo Ancelotti per salvare una stagione che, in ogni caso, si può definire di transizione. Uno step quasi necessario, per crescere e soprattutto per assimilare al meglio la filosofia dell'allenatore emiliano, che ha portato concetti e metodi diversi rispetto a quelli adottati da Maurizio Sarri nel recente passato.

La distanza dalla Juventus è aumentata per tutta una serie di ragioni, ma i partenopei restano ancora la seconda forza del campionato e in questa stagione hanno ben figurato anche in ambito internazionale, nonostante la prematura eliminazione in Champions League, in un girone molto complicato. Merito di una maggiore consapevolezza della propria forza e del paziente lavoro di Ancelotti e del suo staff, il cui compito era quello di portare il Napoli in una dimensione più europea e di aumentare l'appeal della società sul mercato, anche a costo di sacrificare qualche risultato in patria. Lo hanno capito in primis i giocatori più rappresentativi, Insigne e Koulibaly su tutti, che continuano a lanciare messaggi d'amore. E proprio dal capitano sono arrivate parole rassicuranti sul futuro, nonostante il timore dettato dal passaggio nella scuderia di Mino Raiola. Sarà difficile resistere agli assalti delle super-potenze, ma il Napoli è un club in salute e non ha bisogno di vendere i suoi gioielli. C'è ancora margine di crescita; l'obiettivo immediato è quello di portare a casa un trofeo, ma per il futuro bisognerà alzare l'asticella e provare a essere competitivi su tutti i fronti. Venti punti di distacco, a sette giornate dalla fine della Serie A, sono davvero troppi.