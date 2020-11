All'Inter servono schiaffi per svegliarsi? Conte: "Dobbiamo scavare i solchi sul campo"

A volte all’Inter serve uno schiaffo per tirare fuori il meglio? Antonio Conte, dopo la vittoria in rimonta della sua squadra sul Torino, risponde così a DAZN: “Dobbiamo lavorare, dobbiamo alzare il livello di attenzione agonistica. Rispetto a come abbiamo finito l’anno scorso da questo punto di vista abbiamo perso tanto. Dobbiamo essere bravi a ritrovarlo, i calciatori sanno benissimo che bisogna sempre, al di là delle qualità e dell’organizzazione, arrotolarsi sempre la camicia ed essere pronti a sporcarsi. Nella prima parte non mi è piaciuta, poi l’abbiamo capita e spero serva da lezione. La strada è lunga, dobbiamo fare e scavare per terra, fare i solchi sul campo”.

