All'interno della crisi del Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino è una nave fluttuante in un mare di dolci ricordi color seppia. Il passato, Grande ma ingombrante. I gemelli del gol, eroici e mai pareggiati. Le onde lunghe di quel che è stato sono la forza trainante di un sangue che ribolle, di una fede e pure di una condanna. Perché chi oggi nasce granata sa che dovrà guardare il mondo cittadino sempre dal sud della classifica, da un altro emisfero. E' l'accettazione di una realtà, consapevolezza ma orgoglio. E questo chiede al Torino di oggi, un pubblico che è circoscritto tra mura cittadine, di provincia, di una Regione. Il Torino ha pochi tifosi moderni oltre confine perché nell'ultimo ventennio è stato ricordo più che realtà. Ha la voglia di tornare grande, senza andare a toccare le santità maiuscole di quel Grande Torino, ma cade sempre in nuovi errori. In nuove crisi esistenziali.

Le colpe di Mazzarri Urbano Cairo, che non è la prima figura che s'immagina quando si pensa al termine scialacquare, guarda con attenzione al bilancio. Perché il calcio è azienda, inevitabile farlo nel pallone moderno. Sicché avere sulle spalle due allenatori non è certo affare semplice e per questo rifletterà bene, prima di valutare e sentenziare simul et pro omnibus sul domani di Walter Mazzarri. Le colpe dell'allenatore toscano sono quelle di non essersi saputo imporre con la società in estate. Non è riuscito a indicare un'ossatura di titolari, di pretoriani, e ha ottenuto il rinforzo desiderato, Simone Verdi, solo tardivamente, quando l'Europa era oramai svanita e il colpo al morale già inferto. Adesso, anziché tener tutti sulla corda e sull'attenti, la gestione della rosa sta creando pochi sorrisi e il turnover altrettanto. Un cambio di rotta lo ha tentato contro il Cagliari ma è ancora poco per stimolare i suoi nel verso giusto.

L'addio di Petrachi Gianluca Petrachi era uomo forte all'interno dello spogliatoio granata, figura riconoscibile e altresì riconosciuta da senatori e giovani. L'addio con Urbano Cairo è stato tumultuoso, l'eredità è stata raccolta da un profondo conoscitore di calcio e riconoscitore di talenti come Massimo Bava. Che però ha inevitabilmente sentito il salto dai giovani ai grandi, e la squadra con lui. E il passaggio da calciatore a dirigente di Emiliano Moretti è ancora in fieri e non del tutto completato. A livello di mercato e di orizzonti internazionali, a fine sessione estiva, Cairo è comunque corso ai ripari con l'arrivo di una figura che andasse a coprire il buco lasciato nello scouting come Omar Milanetto, ex Genoa, tra i più profondi conoscitori del calcio internazionale.

La svolta attesa e il comunicato dei tifosi La sfida con la Lazio è difficile ma Mazzarri sembra aver capito, dopo attente riflessioni insieme al suo staff, che quella con Zaza e Belotti davanti è la soluzione giusta. Per riempire l'area, per non lasciare il Gallo da solo. Poi sarà il turno di scegliere i rifornimenti, ma il passo importante per riportare il Toro a due punte è stato fatto. Il prossimo sarà quello di riavvicinarsi ai tifosi. Il comunicato della Curva è stato di istinto, di rabbia, di voglia di reazione immediata. L'allenatore ha spiegato in modo legittimo perché abbia preso d'esempio Giorgio Chiellini e le motivazioni sono chiare, seppur da esperto politicante del calcio, avrebbe potuto optare per altri colori nonostante il valore assoluto dello juventino.

Mazzarri rischia? Oggi la gara contro la Lazio sarà importante, presumibilmente non decisiva per il futuro dell'allenatore. Ha spronato il gruppo che ha risposto presente. La voglia di Sirigu, Belotti e degli altri senatori è quella di dimostrare che il Torino c'è, ancora. Che la crisi è passeggera e che da stasera in poi sarà alle spalle. La dirigenza ha dimostrato di essere insieme alla squadra e quello che Cairo chiede ai suoi è che inizi un nuovo percorso, insieme. Bava, Moretti, Mazzarri, i giocatori. Ci sono stati errori da parte di tutti, dalla gestione del caso Nkoulou alle prestazioni sotto tono dei calciatori perché se solo in cinque hanno la media voto su Tuttomercatoweb superiore alla sufficienza le colpe sono anche qui. Da Walter Mazzarri e la gestione del turnover, da un attacco dove Belotti è rimasto troppo solo fino a un mercato tardivo. C'è tempo per ripartire, però. Da stasera. Dallo scontro con la Lazio. Prima che sia tardi, inevitabilmente per l'allenatore prima di tutti.