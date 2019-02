© foto di www.imagephotoagency.it

Come digerire il periodo negativo e il ko per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina? La Roma ha provato a reagire e ci è parzialmente riuscita, in occasione del pareggio interno contro il Milan in campionato. Zaniolo ha risposto al vantaggio rossonero di Piatek, mentre il clima dell'Olimpico non ha aiutato troppo la squadra di mister Di Francesco. Kolarov ha vinto di gran lunga la classifica del fischiometro, ma il mirino è stato piazzato anche su Florenzi, con la tifoseria che ha salvato i soli De Rossi e Zaniolo. Fischi anche al 45' e al 90' per la formazione capitolina, "malata ma non ancora morta" secondo le recenti parole dell'allenatore. La trasferta contro il Chievo di venerdì prossimo e la successiva gara di Champions contro il Porto possono essere ottime medicine per guarire, portando così dalla propria parte la tifoseria. Un'unità d'intenti fondamentale per rialzare la testa e provare a vincere, in futuro, qualcosa di importante.