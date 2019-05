All'Olimpico è la serata di DDR ma il Parma è vivo: Roma sull'1-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata dell'ultima partita da calciatore di Daniele De Rossi alla Roma, la formazione giallorossa rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 contro il Parma dopo 45' di gioco.

Pochi brividi in avvio. Diluvia all'Olimpico e anche il gioco ne risente fin da subito. Pastore da una parte e Ceravolo dall'altra provano a mettere un po' di pepe all'incontro, senza però successo da parte dell'argentino così come per l'ex Benevento. Applausi per De Rossi a ogni pallone toccato, ma il Parma fa capire di non essere venuto in gita all'Olimpico per assistere all'addio di DDR da posizione privilegiata. Proprio per questo D'Aversa studia il modo di bloccare il numero 16 della Roma, piazzandogli Ceravolo in marcatura.

Pastore chiama, i ducali rispondono. Ranieri dalla panchina richiama i suoi e produce l'effetto minimo, poiché il Flaco trova il varco per far partire la sua conclusione poco dopo il 20' ma Frattali non si lascia sorprendere deviando la sfera in corner. Stessa situazione accaduta con Mirante protagonista sulla conclusione angolata di Gervinho, andato via in velocità alla difesa avversaria, per poi ripetersi su Dezi dalla distanza.

La sblocca Pellegrini. L'equilibrio regna sovrano fino al 35', quando l'azione avviata da Pastore trova il colpo di testa di Kolarov da posizione defilata e la respinta di Gobbi, poi la volée di Pellegrini e la deviazione di Gagliolo hanno fatto il resto. Frattali beffato e Roma avanti a 10' dalla fine.