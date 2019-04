© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno, in Serie A ed alla 30esima giornata di campionato, ha pareggiato tante partite quanto la Fiorentina. Per la precisione sono 15 i segni X dei ragazzi di Pioli, ovverò il 50%. Per avere un termine di paragone il Torino, secondo in questa particolare classifica, è a 12.

Numeri che per qualcuno possono lasciare il tempo che trovano, ma alcune considerazioni sono d’obbligo. La Fiorentina a inizio stagione aveva una rosa giovanissima a livello europeo, ma l’obiettivo dichiarato era comunque l’accesso all’Europa League. E l’arrivo invernale di Muriel confermava questa idea. Eppure nel girone di ritorno, ovvero nelle ultime 11 partite, la squadra di Pioli ha vinto solo due volte. Pareggiando, guarda un po’, in ben 7 occasioni. Risultati che classifica alla mano hanno vanificato il primo obiettivo stagionale (resta vivo il sogno Coppa Italia), forse per inesperienza, forse per mancanza di qualità o forse solo per scelte sbagliate.

E la gara pareggiata oggi contro una Roma non proprio al top ha rispecchiato quello che è stato l’andamento stagionale. Alcuni ottimi acuti, lampi di vero talento e potenzialità, ma pure tanta ingenuità e poca cattiveria nel voler portare a casa il risultato. Capacità, quest’ultima, che in Serie A fa la differenza. E che purtroppo, a 8 giornate dalla fine, ha già escluso la Fiorentina dalla bagarre per l’Europa League.