All'Olimpico regna il numero 6: i Viola volano, la Roma affonda

Benassi e Simeone per lo 0-2 finale. La Roma è uscita sconfitta ieri dal prato dell'Olimpico tra i fischi dei tifosi dopo aver incassato due gol dalla Fiorentina. Sesta sconfitta interna in campionato per i giallorossi (l'ultima volta 70 anni fa, nel torneo 1947-48), segnale di una difficoltà ormai continua della banda Di Francesco di fronte il proprio pubblico. Di fatto, questo rendimento interno ha allontanato la Roma dalle due prime della classe che - rispetto proprio alle romane e all'Inter, in lotta per gli altri due posti Champions - hanno giocato un campionato a parte. Troppi errori in fase difensiva e tanta imprecisione in zona gol per la formazione capitolina nel match di ieri, con il palo di Dzeko e le traverse di Fazio e Schick che gridano ancora vendetta. Ma Di Francesco deve fare di necessità virtù, sopperendo alle assenze anche con la speranza di rimontare il 4-1 incassato al Camp Nou.

Se la Roma affonda, in attesa di sfidare sullo stesso campo il Barcellona per il ritorno dei quarti di Champions, c'è la Fiorentina che continua a volare. Senza aver paura di cadere, c'è da dire, perché dopo quanto vissuto a inizio marzo con la tragica scomparsa di Davide Astori, la Viola s'è ricompattata fino a conquistare la sesta vittoria di fila in Serie A. Una striscia positiva di risultati che può portare la compagine di mister Pioli in Europa League, una qualificazione che il gruppo vuole conquistare e dedicare alla memoria del numero 13 gigliato. Uno spogliatoio unito come mai che, in questo finale di campionato, può raggiungere qualsiasi obiettivo.