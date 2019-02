© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma agguanta il pari al 46'. Appena rientrata in campo, la squadra di Di Francesco trova il gol dell'1-1 contro il Milan: Fazio innesca Karsdorp sulla destra, palla al centro per Schick che di tacco impegna Donnarumma dopo il tocco di Musacchio. La palla danza sulla linea di porta e Zaniolo è abile a spingere la sfera in fondo al sacco. Torna la parità nel posticipo dell'Olimpico.