All'Olimpico vince la Roma e trionfa la tecnologia applicata al calcio

La Roma vince e convince, la tecnologia applicata al calcio, anche, se non di più. Della sfida dell'Olimpico si parlerà molto in termini di rinascita giallorossa e di Schick, di panchina finalmente salda per Di Francesco, ma due episodi in particolare hanno permesso che la partita si incanalasse nel binari giusti, oltre ovviamente alla differenza evidentissima di qualità tecnico-tattica tra le squadre: il rigore assegnato per fallo su Schick dopo quasi tre minuti di VAR Review e l'autogol non assegnato per il tocco suicida di Schick verso la propria porta pochi minuti dopo. Fondamentale, per gli equilibri della gara, la prima situazione, forse persino più importante la seconda: dalla tv il pallone infatti sembrava ampiamente entrato e solo l'analisi matematica che fornisce la Goal Line Technology ha impedito l'errore. Un bel segnale in una gara che non ha visto altri episodi clamorosi e che di certo potrà essere presa ad esempio dagli arbitri come sfida gestita perfettamente dai sei arbitri.