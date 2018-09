All. Santos: "Gabigol è dell'Inter, ma vogliamo rinnovare il prestito"

Gabigol è in prestito dall'Inter al Santos fino al prossimo 31 dicembre. L'attaccante ha già detto che vorrebbe restare ancora in Brasile, ma la situazione resta da decifrare. Intanto, sull'argomento, è intervenuto anche l'allenatore del Peixe: "Sappiamo che la sua permanenza qui è legata al prestito che scadrà a fine anno - ha detto Cuca -. Noi vorremmo tenerlo ancora, per cui faremo di tutto per rinnovare il prestito. Ma conosciamo bene le difficoltà della trattativa visto che è di proprietà dell'Inter. Renato Gaucho lo vorrebbe al Gremio? Ha buon gusto, Gabriel è un grande giocatore. Ma ora è nostro". Lo riporta Globoesporte.