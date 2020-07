All'Udinese basta Okaka, secondo successo di fila. Crisi senza fine per il Cagliari

vedi letture

Seconda vittoria di fila per l’Udinese dopo quella contro la Juventus. Ai friulani basta la rete realizzata in avvio di gara da Okaka per aver ragione di un Cagliari generoso nella ripresa ma troppo poco cinico negli ultimi metri. Per i sardi continua invece il momento negativo: la vittoria manca ormai da otto partite. Match comunque divertente alla Sardegna Arena nonostante le due squadre fossero già salve.

SUBITO UDINESE - Friulani subito in vantaggio dopo appena 2’ di gara. Bella ripartenza orchestrata da De Maio per Stryger Larsen, cross in mezzo a cercare Okaka che elude la marcatura di Ceppitelli e insacca in rete il pallone dell’1-0. Al 15’ altro episodio chiave della gara: Nuytinck si fa male nel corso di un contrasto di gioco con Joao Pedro, con la gamba che sembra fare una rotazione innaturale. Inevitabile la sostituzione con Samir. Il 30enne olandese lascia il campo sulle sue gambe, ma le sue condizioni fisiche andranno valutate nelle prossime ore.

IL CAGLIARI NON C’È - Dopo in vantaggio, l’Udinese non ha particolari problemi a controllare il risultato. Sono anzi sempre i ragazzi di Luca Gotti a rendersi particolarmente pericolosi, soprattutto con De Paul. L’unico squillo per i sardi nella prima frazione è di Joao Pedro al 28’, bloccato agevolmente da Musso. Nel finale di frazione i friulani trovano anche il raddoppio con Lasagna, ma la rete viene immediatamente annullata per fuorigioco. Anche il VAR conferma la decisione dell’arbitro. Il primo tempo si chiude con l’Udinese avanti per 1-0 e con un Cagliari che appare già in vacanza.

GIRANDOLA DI SOSTITUZIONI - Nella ripresa Walter Zenga vuole provare almeno a pareggiarla e si gioca subito tre sostituzioni. Fuori il giovane Ladinetti (buono l’esordio dall’1’), Lykogiannis e Pisacane, dentro Pereiro, Faragò e Mattiello. E in effetti i sardi sembrano messi meglio in campo, come dimostrano le occasioni proprio dei nuovi entrati Faragò e Mattiello. All’81’ è Simeone ad avere tra i piedi un’occasione interessante per l’1-1, senza però riuscire a coordinarsi al meglio. Nel finale di gara è di Joao Pedro la più clamorosa occasione per il pareggio, ma da due passi il brasiliano divora l’1-1. Finisce dunque 0-1 il match della Sardegna Arena, con i friulani che confermano il buon momento e con i sardi che invece non riescono a tirarsi fuori dalla crisi.