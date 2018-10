All'Under 21 basta un tempo: Tunisia ko a Vicenza. Tante novità in campo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era importante dare un segnale e l'Under 21 di stasera lo ha dato: dopo l'immeritata sconfitta contro il Belgio, la selezione di Di Biagio vince convincendo la seconda amichevole di questo periodo contro la Tunisia, testando anche diversi volti nuovi. Inizio di gara su buoni ritmi, ma l'Italia fa terribilmente fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Yeferni, anche per il poco feeling tra gli attaccanti schierati in campo da Di Biagio. Kean si muove molto ma concludegran combinazione a destra tra Orsolini e Calabria, quest'ultimo sempre più continuo nelle sue avanzate, la difesa ospite sbaglia il piazzamento sul cross lasciando libero Parigini, che non stoppa neanche e di testa porta in vantaggio gli azzurrini al minuto 34. poco, così la prima vera emozione in area ospite la crea Mandragora, con un bell'inserimento centrale premiato da Orsolini, ma la conclusione del capitano azzurro è troppo prevedibile e centrale. Tutto tranquillo dalle parti di Audero, con Romagna-Bastoni che fanno buona guardia.

BUM BUM KEAN - Le reti arrivano nel finale di tempo: gran combinazione a destra tra Orsolini e Calabria, quest'ultimo sempre più continuo nelle sue avanzate, la difesa ospite sbaglia il piazzamento sul cross lasciando libero Parigini, che non stoppa neanche e di testa porta in vantaggio gli azzurrini al minuto 34. Raddoppio che non tarda, stavolta su calcio di rigore per fallo su Bastoni in seguito a corner. Dal dischetto è freddissimo Kean, alla sua prima realizzazione con la maglia degli Azzurrini, alla seconda presenza.

CAMBI E ROMBO - Nella ripresa gli Azzurrini continuano ad andare alla ricercare del gol, ma i tanti cambi da una parte e dall'altra spezzano la continuità di una gara che è stata ben direzionata dall'Italia nel primo tempo. L'ingresso di Vido tuttavia è poco positivo, per il giocatore in particolare, costretto a uscire per infortunio dopo uno scontro col portiere avversario. Di Biagio inserisce un altro centravanti come Favilli e prova qualcosa di nuovo a livello tattico, un 4-4-2 col in rombo in mezzo che vede il sacrificio di Murgia, altro nuovo ingresso, sulla fascia. Una buona occasione per Bonazzoli è l'unica vera chance della ripresa, che si conclude sul 2-0.