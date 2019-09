Alla Dacia Arena Gervinho risponde a Lasagna: 1-1 dopo i primi 45 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo stano alla Dacia Arena, che si conclude sull'1-1 dopo venti minuti di ottimo inizio del Parma e un finale di frazione quasi completamente di marca bianconera, ma che vede gli ospiti pareggiare grazie ad un lampo della coppia Kulusevski-Gervinho: di Lasagna invece la rete che aveva sbloccato la gara, in contropiede, quando erano i gialloblù a condurre le danze per provare ad andare in vantaggio. Un primo tempo che ha visto premiate più le giocate che la manovra, si conclude dunque sul pareggio.

IL PARMA GIOCA, L'UDINESE SEGNA - È Kevin Lasagna a sbloccare la sfida della Dacia Arena: dopo quasi nove mesi di digiuno casalingo, il bomber della Nazionale italiana con un sinistro violentissimo batte Sepe finalizzando un'azione di contropiede che vede il numero 15 bruciare in velocità Iacoponi su lancio lungo della difesa di casa, per poi concludere sul secondo palo con grande forza. Ripagata in pieno così la fiducia di Roberto Mancini, che l'ha riportato in azzurro.

L'UDINESE GIOCA, IL PARMA SEGNA - Parti invertite: l'Udinese gioca e cerca il bis, ma è il Parma a realizzare il primo gol della sua stagione di Serie A. grande giocata di Kulusevski, che improvvisamente dà una sterzata e aumenta vorticosamente la velocità dell'azione, raccogliendo palla al limite dell'area e servendo lo scatto del solito Gervinho. L'ivoriano segna il terzo gol stagionale con un destro violento che vede la complicità, involontaria, di Musso.