Alla fine il sabato sorride al... Milan! Risultati tutti ok, aspettando la Dea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del sabato prepasquale di campionato, il Milan può respirare con serenità guardando i risultati delle altre: una partita in meno in calendario e il vantaggio sulla Roma è rimasto inalterato, addirittura quello sulla Lazio è aumentato di un punto. In attesa dell'Atalanta, che giocherà lunedì la sua partita, contro il non più semplice degli avversari e nel non più semplice dei momenti, visto che dopo tre giorni scenderà in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, Gattuso può ritenersi felice. Se non proprio sorridere, come minimo tirare un profondo sospiro di sollievo: il pari contro il Parma rischiava infatti di rovinare quanto di buono fatto fino adesso dalla formazione di Gattuso, ma alla fine i risultati hanno sorriso quasi tutti. La giornata particolarmente favorevole in termini di avversario nn può far sentire completamente soddisfatti, ma aver fatto passare un altro weekend con l'obiettivo in tasca, è circostanza certamente da apprezzare.